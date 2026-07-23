Esenyurt’ta silahlı saldırı! 2 yaralı

Olay, saat 16.10 sıralarında Örnek Mahallesi 1451. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli, husumetlisi olduğu 2 kişi sokakta beklemeye başladı. Husumetlilerin sokağa gelmesi üzerine şüpheli, 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAZI MERMİLER ÇEVREDEKİ EVLERE İSABET ETTİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 8 adet boş kovan bulunurken mermilerden bazılarının çevredeki evlere isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör