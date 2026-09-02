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Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:24

Esenyurt'ta site otoparkında yangın: 27 kişi hastanelik oldu!

Esenyurt'ta sitenin otoparkında park halindeki araçlarda çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanın binaya dolması sonucu 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

AA Yaşam
Esenyurt’ta site otoparkında yangın: 27 kişi hastanelik oldu!
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Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında park halinde bulunan araçlardan birinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir araca daha sıçradı.

Araçlardaki yangın nedeniyle oluşan duman, sitedeki bir apartmanın içine doldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye etti.

Tahliye edilenlerin arasında dumandan etkilendiği belirlenen 27 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta site otoparkında yangın: 27 kişi hastanelik oldu!
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