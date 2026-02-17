Esenyurt’ta trafik magandalığında son nokta: İkiz bebeklerinin gözü önünde darp edildi! ’Eşime de vurdular’

O ANLAR KAMERADA

Servis sürücüsünün Ağtaş çiftine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğukan Ağtaş, eşine ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Ağtaş Ailesi daha sonrada Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde darp raporu aldı. Yaşadığı anları anlatan Doğukan Ağtaş, "Biz sabah kalktık her zamanki gibi çocuklarımın aşısı vardı oraya gidecektik. Kaynanamın evinin orada çocuklarımın puseti vardı arabasında, onu alacaktık arabadan. İlk servis arabası geldi, ona yol verdim, rahatlıkla geçti. İkincisi gelince, 'ben geçemem' dedi. Ben de indim aşağı baktım, 'nasıl geçemiyorsun' gibisinden adamın yanına gittim. Adam gelip benim bacağıma çarptı, benim bacağıma vurdu. Ben ona bağırdım. Sonra orada anlık oldu, aşağı doğru iki üç kişi indiler, bana saldılar" dedi.