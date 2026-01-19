Esenyurt'ta yaşlı kadın dolandırıcıların hedefi oldu: 'Adınız örgüte karıştı' dediler, 400 bin lira dolandırdılar!

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta E.Y isimli kadının, kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle gelen kişiye elden 400 bin lira vererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Mağdur E.Y.'nin bilgisine başvuran ekipler, şüphelilerin yaşlı kadını arayıp "adınız soruşturmaya karışmış, terör örgütü bağlantınız var, elindeki altın ve paraları ver parmak izi çalışması yapacağız" dediği anlaşıldı.

ÜZERLERİNDE 3.5 MİLYON LİRA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucu 3 şüphelinin kimlik bilgisi tespit edildi. Şüphelilerden parayı teslim alan A.Ç. (19) 14 Ocak'ta üzerindeki 47 bin 350 avro ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda, aracılık yapan F.Ö. (20) Esenyurt'da, diğer bir aracı A.Z.Y. (20) ise 25 bin avro, 17 bin lira ile birlikte Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı.

ANTALYA'DAN 47 BİN EURO İLE GELDİ

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan A.Ç.'nin Antalya'dan geldiği, üzerinde yakalanan 47 bin 350 avronun da suçtan elde edildiği, ancak başka şikayetin bulunmadığı değerlendiriliyor. Şüphelilerden A.Z.Y. ise bindiği taksinin sürücüsüne cep telefonuyla ulaşan ekiplerin yönlendirmesiyle taksinin polis noktasında durması sonucu yakalandığı öğrenildi. Emniyete getirilen şüphelilerden A.Ç.'nin çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu da anlaşıldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.