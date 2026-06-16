Eşi ile ailesini öldüren uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan aile katliamında yeni bir gelişme yaşandı. Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Musa Gezer, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederinin evini basmıştı. Cani koca, evde bulunan eşi, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve baldızını silahla kurşun yağmuruna tutmuş ve kurşunların hedefi olan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Uzman Çavuş Musa Gezer aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş. Ağır yaralı olduğu belirlenen Musa Gezer, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan uzman çavuş, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.