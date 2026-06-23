Eşi Özlem’i sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletmişti! Caniye istenen ceza belli oldu: Sanal medya paylaşımı kan dondurdu!

SANAL MEDYADA TEHDİT MESAJI

İddianamede; otopsi raporuna göre Özlem Arslan'ın, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi sonucu kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca tutuklu sanık Arslan'ın ifadesinde; Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendisini Bodrum'dan Milas'a aracıyla getiren kişinin diğer şüpheli M.Ç. olduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

'GERİDE ASLA BIRAKMAYACAĞIM ANI KALACAK'

Öte yandan Özlem Arslan'ın telefonuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda; şüphelinin sanal medya hesabından Özlem Arslan'a yönelik olduğu değerlendirilen video ile 'Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak' paylaşımı yaptığı ifade edildi. Sanıklar, 6 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.

Haber Girişi Buse Sever - Editör