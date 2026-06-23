Eşi Serpil’i bıçaklayarak vahşice katletmişti! Tanık olarak dinlen çocukların ifadeleri kan dondurdu: Babam ‘Size sürprizim var’ dedi!

ÇOCUKLARA SÖZ VERİLDİ: BABAM 'SİZE BİR SÜRPRİZİM VAR' DEDİ

Duruşmada çiftin çocukları da dinlenildi. B.G. (14), "Olaydan bir yıl önce kadar annem ayrılmak istedi ama o kişi itiraz etti. Olaydan 1 hafta önce annem bize evden ayrılacağını ama sonrasında bizi gelip alacağını söyledi. Olay günü sabah babam telefonla beni arayıp, kapıda olduğunu ve kahvaltı sürprizi yapacağını söyledi. Eve geldi. Öğlen gibi ayrılma meselesi yine açıldı. Odamda ders çalışıyordum. Sesleri duyunca yardım çağırmak için evden çıktım" dedi. B.G. ise "O kişi, olay günü, 'Size bir sürprizim var. Sizi çok seviyorum unutmayın' dedi. Ağabeyimle odada ders çalışıyorduk. Sesleri duyduk ve olayı gördüm" diye konuştu. Savunma ve beyanların ardından iddia makamı mütalaa sundu. Cumhuriyet savcısı, Ahmet Güral'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Güral'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

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