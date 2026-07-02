Eşi tarafından darp edilip balkondan atılmıştı! Aylin Güler davasında çarpıcı gelişme: İttikten sonra ağzını kapatıp…

ŞİDDET OTOMOBİLDE BAŞLADI

Ardından Okan Güler'in, başına yumruk atarak darp ettiği Aylin Güler'in biber gazı sıkarak kendisini koruma çalıştığı ancak elinden alındığına da iddianamede dikkat çekildi. Aylin Güler'in saçının çekilmesi ve darbedilmesi, yardım çağrılarının ise karşılıksız kalması da iddianamede yer aldı. Belinden tabanca çıkaran Okan Güler'in, Aylin Güler'in içinde cep telefonu, 15 çeyrek altın, 7 bin TL, kimlik kartı, ehliyet, kredi kartının bulunduğu çantayı zorla aldığı da iddianameye girdi. Bu sırada Okan Güler'in, Aylin'in üstünde başka bir telefon olup olmadığını da kontrol ettiği detayına da yer verildi. Kadının yardım istediği, polise gitmesini talep ettiği ancak bu isteğini karşılıksız bırakan araç sürücüsü Atılım Ekren'in evine götürüldüğü vurgulandı. Eve girdiklerinde saatin 07.30 sıraları olduğu, evde Ekren'in eşi Emine Acar Ekren'in de bulunduğu, Okan Güler'in burada da boşanma aşamasındaki eşine yumruklu şiddetinin sürdüğü belirtildi. Aylin Güler'in, Emine Acar Ekren'den de yardım istemesine karşın talebinin karşılıksız kaldığı da yine iddianameye girdi.

OMUZLARINDAN İTİLMİŞ, AĞZI KAPATILMIŞ

Evde bir süre dövülen Aylin Güler'in, balkonda Ekren ile sigara içen Okan Güler'in yanına gelip, kendisinin de sigara içmek istediğini söyleyerek, 'İmdat' diye bağırması üzerine her 2 omzundan Okan tarafından itildiği ve 4'üncü kattan aşağıdaki taksinin üzerine düştüğü kaydedildi. Çevredekilerin, yaralanan Aylin Güler'in yanına koştuğu, Ekren ve Okan Güler'in de aşağıya indiği, yardıma gelen bir kişinin olayın nasıl olduğunu sorduğu belirtildi. Ancak, Ekren'in yaralı kadının ağzını kapatarak, olayı anlatmaması için konuşmasını engellediğine dikkat çekildi. Bunun yanında tekrar daireye çıkan Okan'ın, Aylin'in kredi kartını alıp cebine koyduğu da iddianameye girdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör