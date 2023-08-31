Eşi tarafından katledilen Sümeyye kalbinden 28 kez bıçaklanmış

Korkunç cinayet 21 Ağustos akşamı saat 18.30 sularında Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana gelmişti. Tüp ve pet-shop üzerine esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile oğlunun annesi Sümeyye Yavlak'ın kendisinden boşanmak istediğini öğrenince bunu kabil etmedi.

MARKET İÇİNDE BIÇAKLA KOVALADI

Mehmet Yavlak, eşinin çalıştığı zincir market şubesine olay günü öğle saatlerinde konuşmak için geldi. Eşinden olumsuz cevap alan Mehmet Yavlak, marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete geri gelen Mehmet Yavlak, bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markette tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. İki kadın market çalışanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Sümeyye Yavlak çalıştığı marketin deposuna saklandı. Kapıyı içerden kilitledi.

DEPO KAPISINI KIRDI

Çocuğunun annesini Sümeyye Yavlak'ı saklandığı depoda bulan Mehmet Yavlak, kapıyı kırdıktan sonra genç kadını kalbinden defalarca bıçakladı. Cinayet zanlısı katil koca ise elinde suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavlak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşanan korkunç cinayetin ardından Sümeyye Yavlak'ın Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerini tamamlanmasının memleketi Isparta'ya götürüldü. Asri mezarlıkta 2014 yılında vefat eden babası Mehmet Tombak'ın yanında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaçan cinayet zanlısını Mehmet Yavlak'ın suç aleti bıçak ile birlikte Kepez ilçesinde yakaladı. Yavlak çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARDEŞİM KATLEDİLDİ

Abla Songül Dursun, Sümeyye'nin eşi tarafından katledildiğini söyledi. Kardeşinin kalbinden 28 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü adli tıp raporu ile sonradan öğrendiklerini de belirten abla Dursun, "Kardeşim cinayetten bir hafta önce Isparta'ya gelmiş. Annem de 3 gün kalmış. Bu sırada arkadaşlarına, 'Eşyalarımı alıp Isparta'ya geri geleceğim" demiş. Yani eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istiyormuş. Ancak buna fırsat bulamadı. Vahşice katledildi" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Songül Dursun kardeşi Sümeyye'yi katleden Mehmet Yavlak'ın en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi. Kardeşinin defalarca şiddet gördüğü için boşanmak ayrılmak istediğini korktuğu için bunu başaramadığını en sonunda da katledildiğine vurgu yapan abla Dursun, "Sümeyye'yi hayatının baharında toprağa verdik. İnsan 4 yaşındaki oğlunun annesine bunu nasıl yapar hala aklım almıyor. Biz ailecek 21 Ağustos akşamından buyana uyuyamıyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın" diye konuştu.