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Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:01 Son Güncelleme: 16.09.2026 15:17

Eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu! Sol bacağının ardından sağ bacağı da ampute edildi: ‘Kurtulamadım sakat bırakıldım’

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşi Veli Katrancı'nın (46) av tüfeğiyle vurduğu 43 yaşındaki Hatice Katrancı kabusu yaşadı. Sol bacağının ardından, yaklaşık 7,5 ay sonra sağ bacağı da diz altından ampute edildi. Talihsiz kadın feryat etti: ‘Ben kurtulamadım sakat bırakıldım’

DHA Yaşam
Eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu! Sol bacağının ardından sağ bacağı da ampute edildi: ‘Kurtulamadım sakat bırakıldım’
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Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı, bir iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hatice Katrancı'nın sol bacağı diz altından ampute edildi.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Veli Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

SOL BACAĞININ ARDINDAN SAĞ BACAĞI DA AMPUTE EDİLDİ

Hatice Katrancı'nın sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacağı da diz altından ampute edildi.

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'BEN KURTULAMADIM, SAKAT BIRAKILDIM'

Hatice Katrancı, "Bana bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadım, çok acı çektim. Psikolojim doğal olarak bozuldu. Bu aşamada ailem en büyük destekçim. Annem her şekilde yanımda oldu. Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Tekrar ayağa kalkabilmek ve hayata tutunmak için protez bacağa ihtiyacım var. Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu! Sol bacağının ardından sağ bacağı da ampute edildi: ‘Kurtulamadım sakat bırakıldım’
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