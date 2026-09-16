Eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu! Sol bacağının ardından sağ bacağı da ampute edildi: ‘Kurtulamadım sakat bırakıldım’

'BEN KURTULAMADIM, SAKAT BIRAKILDIM'

Hatice Katrancı, "Bana bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadım, çok acı çektim. Psikolojim doğal olarak bozuldu. Bu aşamada ailem en büyük destekçim. Annem her şekilde yanımda oldu. Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Tekrar ayağa kalkabilmek ve hayata tutunmak için protez bacağa ihtiyacım var. Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör