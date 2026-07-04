Eşi Zehra’yı defalarca bıçaklayarak katletmişti! Caninin cezası belli oldu

'ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ'

Sanığa verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. Sanığın olay gecesi alkol aldıktan sonra evine geldiği, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Zehra'yı darbettiği ardından da birkaç kez bıçakladığı kararda belirtildi. Zehra'nın ağır yaralı şekilde evden çıkarak yardım istemesine rağmen meydana gelen büyük damar yaralanmasına bağlı dış kanama sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında sanığın, Zehra'yı öldürme kastıyla hareket ettiği hususunda tereddüt bulunmadığının altı çizildi.

'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'

Sanığın, olayın bir kısmını hatırlamadığını, kullandığı ilaçlar ile aldığı alkolün etkisinde olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü ileri sürdüğü ancak İzmir Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporda herhangi bir akıl hastalığı veya ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan bir halinin mevcut olmadığı tespit edildiği kararda yer aldı.