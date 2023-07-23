"Eşim 15 Temmuz'da ölmedi, şehit oldu"

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin gecesi ve onu takip eden günlerde, Muratlı Belediye binası önünde aralıksız her gece partililerle birlikte, "Demokrasi Nöbeti" tutarken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden AK Parti Muratlı ilçe başkanı Ali Kaplan'ın eşi Ayşe Kaplan, eşinin hayatını kaybettiği günün yıl dönümünden sonra duygularını SABAH'a paylaştı.

Eşinin sadece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmediğini, inandığı kutlu dava uğruna vazifesi başında vatanın korunması, devletin bekası ve al bayrağın ebediyen dalgalanması uğruna şehit olduğunu ifade eden Ayşe Kaplan, "15 Temmuz 2016 da yapılan hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Muratlı AK Parti İlçe Başkanı olan Ali Kaplan'ın eşiyim. Eşim bu hain darbe girişiminin ardından günlerce Muratlı Belediye binası önünde demokrasi nöbeti tuttu. Yeri geldi bir lokma yemek yemeden elinde Türk bayrağı gece yarılarına kadar vazifesinin başında canla başla çalıştı. Ruhen ve bedenen mücadele verdi. Sonunda bedeni bu mücadeleye yenik düştü. Bu vatan için vazifesinin başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BENİM EŞİM ÖLMEDİ ŞEHİT OLDU

Bizler evimizin çınarını kaybettikten sonra büyük bir sınavdan geçtik ve eşim olmadan hayata tutunmak için büyük bir mücadele verdik. Benim başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizden bir temennim var. Görev başında hayatını kaybeden eşime

şehitlik unvanının verilmesini ve bir sokak, cadde veya okula adının verilerek yaşatılmasını istiyorum. Vatanı ve partisinin yoluna canını feda eden eşime şehitlik payesi verilsin. O bu şerefi ve onuru hak ediyor" dedi.

AK Parti İlçe Teşkilatından Vefa Ziyareti

15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişimi sırasında AK Parti ilçe başkanı olan ve Demokrasi nöbeti sırasında hayatını kaybeden Ali Kaplan'ı yol arkadaşları da unutmadı. Arkadaşları Kaplan'ı mezarı başında dualarla andılar.

Ali Kaplan'ın kabrinde yönetimiyle birlikte dua eden ve düşüncelerini dile getiren AK Parti Muratlı ilçe Başkanı Ali Atılgan, "Rahmetli Ali başkanımız görevine, vatanına, bayrağına, milletine bağlı vatansever bir insandı. Bu uğurda hayatını feda etmekten çekinmedi. Bizim için o bir demokrasi şehididir. Bu ülkede Ali Kaplan'lar olduğu sürece, ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez. Başta merhum ilçe başkanımız olmak üzere, vatanı, bayrağı, milleti için şehadete koşan tüm 15 Temmuz kahramanlarına Allah'tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.