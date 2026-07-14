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Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:30

“Eşime göz kırptın” deyip öldürdü

Bursa’da 32 yaşındaki Süleyman Köroğlu, eşine göz kırptığını ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği 41 yaşındaki Yetiş Gönültaş’ı kurşun yağmuruna tuttu. Gönültaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Köroğlu kısa sürede yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Eşime göz kırptın deyip öldürdü
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Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesinde yaşayan Süleyman Köroğlu ile Yetiş Gönültaş arasında taciz nedeniyle yaşanan gerginlik cinayetle bitti. Daha önce eşine göz kırptığını ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Yetiş Gönültaş ile tartışan Süleyman Köroğlu, komşusuna misafirliğe giden Gönültaş'ı takip ederek eve girdi.

İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Süleyman Köroğlu, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Gönültaş'a art arda ateş etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yetiş Gönültaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Süleyman Köroğlu'nu cinayette kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlının uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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“Eşime göz kırptın” deyip öldürdü
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