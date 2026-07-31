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Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:33

Bayrampaşa'da 'eşime yan baktın' kavgasında kan aktı! Araya giren esnaf hayatını kaybetti

İstanbul Bayrampaşa’da Enis Emre C. (38), eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olayın yaşandığı işletme sahibi araya girdi. Yaşanan kargaşada ateşlenen silahla işletme sahibi Mehmet Pehlivan (56) hayatını kaybetti. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Enis Emre C., Raşit Ö. ve Cemil Ö.‘yü gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bayrampaşa’da ’eşime yan baktın’ kavgasında kan aktı! Araya giren esnaf hayatını kaybetti
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İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 16.40 sıralarında iddiaya göre Çiğdem C. İle kızı Güneş C. simitçinin önünden geçerken Raşit Ö. ile sözlü yan bakma tartışması yaşadı. Tartışma son bulduktan 25 dakika sonra Ciğdem C.'nün eşi Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. İddiaya göre Enis Emre C.'bin belimde silah vardı kargaşa esnasında silah ateşlendi.

KARNINDAN YARALANDI

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet Pehlivan silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Pehlivan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili hemen çalışma başlatan Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipler olaya karışan Raşit Ö., babası Cemil Ö. ve Enis Emre C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölen Mehmet Pehlivan

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #BAYRAMPAŞA

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Bayrampaşa'da 'eşime yan baktın' kavgasında kan aktı! Araya giren esnaf hayatını kaybetti
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