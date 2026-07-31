Bayrampaşa’da ’eşime yan baktın’ kavgasında kan aktı! Araya giren esnaf hayatını kaybetti

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 16.40 sıralarında iddiaya göre Çiğdem C. İle kızı Güneş C. simitçinin önünden geçerken Raşit Ö. ile sözlü yan bakma tartışması yaşadı. Tartışma son bulduktan 25 dakika sonra Ciğdem C.'nün eşi Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. İddiaya göre Enis Emre C.'bin belimde silah vardı kargaşa esnasında silah ateşlendi.

KARNINDAN YARALANDI

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet Pehlivan silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Pehlivan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili hemen çalışma başlatan Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipler olaya karışan Raşit Ö., babası Cemil Ö. ve Enis Emre C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölen Mehmet Pehlivan

Haber Girişi Hande Erdem - Editör