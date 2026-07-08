Eşimi öldürdü, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor’

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde 14 Ocak'ta karşı şeride geçip motosiklet sürücüsü Yunus Sevinç'e (42) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Seda Kurt (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sevinç kusursuz bulunurken muayenesiz araçla ölümlü kaza yapan Kurt asli kusurlu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli için savcılık tutuklama talebinde bulundu. Şüpheli hakkında Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği adli kontrol kararı 14 Haziran'da bitti. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen Kurt, 18 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. SABAH'a konuşan acılı eşi Banu Sevinç, "Eşimin ölümüne neden olan sürücü hâlâ dışarıda. Elini kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce adalet yerini bulsun" dedi.