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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Eşine 10 el ateş etti 'kazara vurdum' dedi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eşine 10 el ateş etti ’kazara vurdum’ dedi
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Adana'da boşandığı eşi biyolog Dilan Öztürk'e (33) 2 çocuğunun gözleri önünde 10 el ateş edip yaralayan Ali Kaplan, "Kazara vurdum" dedi. Geçen 26 Mart'ta, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için 3 yıl önce kendisinden boşandığı biyolog eşi Dilan Öztürk'e (33), 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını okula götürürken, 10 el ateş ederek yaralayan ve tutuklanan işadamı Ali Kaplan (34) hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Kaplan hakkında "Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "Silahla tehdit'" suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaplan'ın iddianamede yer alan emniyette verdiği ifadesi ise bu kadar da olmaz dedirtti. Kaplan'ın ifadesinde, "Çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım. Fakat Dilan elime hamle yapınca tabanca patladı ve kazara ile yaraladım" dediği ortaya çıktı.

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Eşine 10 el ateş etti 'kazara vurdum' dedi
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