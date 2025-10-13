Eşine kızıp evi ateşe verdi! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. ile eşi K.P. arasında bir süredir süren tartışmaların bugün akşam saatlerinde şiddetlenmesi sonrası K.P., karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin karakola giderek kendisinden şikayetçi olmasına sinirlenen M.P., evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, apartmandaki bazı vatandaşlar ile M.P. dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan M.P. ile 2 apartman sakini hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.