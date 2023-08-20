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Giriş Tarihi: 20.8.2023

Eşine mesaj atan arkadaşını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Tuzla'da Şifa Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Yusuf K., eşine Instagram üzerinden DM olarak bilinen adıyla mesaj attığını ve taciz ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Yetkin Tapki'yi (26) bıçaklayarak öldürdü. Yusuf K. polis tarafından gözaltına alınırken, Tapki'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma kapsamında Yusuf K.'nın eşinin de ifadesine başvuruldu. N.K.'nın ifadesinde "Yetkin ile eşim arkadaş. O daha önce de bana mesaj atıyordu. Olay günü Instagram'dan yazdı, eşimle tartıştılar" dediği öne sürüldü.

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Eşine mesaj atan arkadaşını öldürdü
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