Eşine mesaj atan arkadaşını öldürdü

Tuzla'da Şifa Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Yusuf K., eşine Instagram üzerinden DM olarak bilinen adıyla mesaj attığını ve taciz ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Yetkin Tapki'yi (26) bıçaklayarak öldürdü. Yusuf K. polis tarafından gözaltına alınırken, Tapki'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma kapsamında Yusuf K.'nın eşinin de ifadesine başvuruldu. N.K.'nın ifadesinde "Yetkin ile eşim arkadaş. O daha önce de bana mesaj atıyordu. Olay günü Instagram'dan yazdı, eşimle tartıştılar" dediği öne sürüldü.