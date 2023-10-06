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Giriş Tarihi: 6.10.2023 12:22 Son Güncelleme: 6.10.2023 12:32

Eşini 14 bıçak darbesiyle katletti! Savunması şaşkına çevirdi: Eski eşinin mesajını görünce…

Eskişehir’de Atila Sarıhan, Rus uyruklu eşi Elena Samsanova’yı 14 bıçak darbesiyle katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömür boyu hapsi istenen cani kocasının savunması şaşkına çevirdi: Eski eşinden gelen mesajı gönderince…

DHA
Eşini 14 bıçak darbesiyle katletti! Savunması şaşkına çevirdi: Eski eşinin mesajını görünce…

Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Vahşetin adresi bu kez Eskişehir'di. Mart ayında yaşanan olayda, 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'nın arası gerildi. Çiftin arasında çıkan kavgada, Atila Sarıhan eşini 14 bıçak darbesiyle katletti. Elena Samsanova hayatını kaybetti, gözaltına alınan Atila Sarıhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elena Samsanova'nın ölümüne ilişkin soruşturmada sona gelindi. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BOĞUŞMA OLDU, SONRA DA…
Mahkemedeki ilk savunmasında Sarıhan, eşini çok sevdiğini söyledi! Sarıhan, "Eşimi öldürdüğüm doğrudur. Böyle bir olaydan dolayı çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Eşimi çok seviyordum. Eşimle 2019'da tanıştık. Tanıştığımızdan beri Elena'nın eski eşi Andrey bana onunla ilgili, 'Orada geçici kalıyor, buraya dönecek, Elena'yı seviyorum, buraya geri dönecek'gibi mesajlar atıp, rahatsız ediyordu. Elena'ya olay öncesinde boşanma davası açmıştım. Olaydan önce Rusya'ya gidip gelmişti. Eskişehir'e dönünce barıştık. Boşanma davasını çekmemi istedi ve ben de çektim. Olay günü Elena'ya, benim adıma olan bir telefon hattı çıkardık.

Akşam eve gidip, yemek yedik. Elena bulaşıkları yıkarken yatmaya gittim. Elena da geldi. Uyandığımda Elena'nın telefonuna mesaj geldiğini gördüm. Elena'ya telefonu açmasını söyledim. Kilidi açıp, telefona bakmadan lavaboya gitti. Mesajda bir iş makinesi fotoğrafı gördüm. Numarayı görüntülü aradığımda Andrey'in, Elena'nın Rusya'daki evinin yatak odasında olduğunu gördüm. Şoke oldum. Andrey, bana 'Elena'yı seviyorum' dedi. Andrey ile konuşurken Elena lavabodaydı. Telefonu Elena'ya götürdüm.

Elena telefonda Andrey'i görünce şaşırdı, kızarmaya başladı. 'Özgür bir insanım' dedi ve beni ittirdi. Ben de tokat attım. Sonra Elena mutfaktan bıçak alıp, üzerime yürüdü. Engel olmaya çalışırken bıçak elimi kesti. Aramızda boğuşma oldu. Tırnaklarıyla boğazımı çizdi. Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni çok tahrik etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi" dedi. Mahkeme heyeti, Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

SAVCIDAN CAYDIRICI CEZA VURGUSU...
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, iddianamesinde kadına yönelik şiddette caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, "Maktulün kadın olduğu cinayetlerde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması suç siyaseti ve ceza adaletiyle sosyal adalet açılarından elzem olduğu, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde, bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği, ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır" tespitinde bulunmuştu.

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Eşini 14 bıçak darbesiyle katletti! Savunması şaşkına çevirdi: Eski eşinin mesajını görünce…
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