Eşini 15 bıçak darbesiyle katletti! İfadeleri kan dondurdu: “Diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum”

Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Tarak, öldürülen Cansu Tarak'ın annesi Nurcan Çimen, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Tarak'ın savunmasını yapmasının ardından, tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

"KARŞI TARAF, İFTİRAYLA KENDİNİ KORUMA ÇABASINDA"

Duruşmanın ardından Cansu Tarak'ın ailesinin avukatı Berker Güzel, açıklama yaptı. Güzel, sanığın en üst sınırdan ceza almasını istediklerini belirterek, "Müvekkilin ve ailesinin isteği, sanığın en üst taktikten cezalandırılması. Var olmayan bir aldatma durumu varmış gibi gösterilip algı yaratılmaya çalışılıyor. Çabamız bunun yaratılmaması adına. Burada konuşmalarımız hep bunu kanıtlamak üzerine. Fakat tabii ki karşı taraf da farklı iddialarla, maalesef ki iftira mahiyetinde kalan iddialarla kendini koruma, haklı çıkarma çabasındadır. Bu konuda medyanın, kamunun desteğini beklemekteyiz" dedi.

"KIZIMI 15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ"

Tarak'ın annesi Nurcan Çimen, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum. Sebepsiz yere yavrumu vurdu. Adaleti bekliyorum. Türk Cumhuriyeti'ne sesimi duyurmak istiyorum. Ne olursun, müebbetle yargılanmasını istiyorum. Benim bir kızımı öldürdü. Canice, vahşice 15 bıçakla öldürüldü" diye konuştu.