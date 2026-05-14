Eşini 58 yerinden bıçaklamıştı! O caninin davasında gerekçeli karar açıklandı: Kızına ‘Geberttim’ diye mesaj atmış…

52 BIÇAK DARBESİ

Kararda, maktul Selma Kara'nın 15 Şubat 2025'te ayrı bir eve taşındığı, olay günü 18 Şubat'ta İsmail Kara ile evde buluştuğu, çıkan tartışmada sanığın eşini öldürdüğü belirtildi. Otopsi raporuna göre Selma Kara'nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı. Sanığın, olay sonrası kızına 'Geberttim, öldürdüm' şeklinde mesaj attığı da belirtildi. Kararda 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Canavarca hisle öldürme' unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı kaydedildi. Sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına 'canavarca his' unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma saikiyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edildi.