Eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü: “Keşke böyle olmasaydı”

Olay önceki gün Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre; kargo şirketi çalışanı Şevket Alver, çocuklarını okula gönderdikten sonra eşi Kadriye Alver ile tartıştı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Şevket Alver, bıçakla 3 çocuk annesi Kadriye Alver'i göğüs ve karın bölgesinden yaklaşık 8 defa bıçakladı. Şevket Alver'in alt katta oturan ağabeyi çığlık seslerini duyunca kardeşinin evine çıktı.

"BİR ANLIK SİNİR"

Eve girdiğinde yengesinin kanlar içinde yerde yattığını gören Ağabey Alver, durumu polise bildirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Şevket Alver'i gözaltına alırken 112 Acil ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Şevket Alver, "Bir anlık sinirle oldu. Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım" dedi.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı. Talihsiz kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.