Eşini adliye bahçesinde katletmişti: Detaylar kan dondurdu! ’Yalnız gel’ demiş...

ADLİYEYE YALNIZ GELMESİNİ SÖYLEMİŞ

Mahkeme, sanıkla maktulün boşanma aşamasında olduklarını, bu süreçte sanığın maktule karşı husumet beslediğini, olay öncesinde sürekli küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek, "Sanığın, olay günü maktul ile telefonla görüşerek adliyeye yalnız gelmesini söylediği, bıçakla girilemeyeceği herkes tarafından bilinen adliye binasına bıçakla geldiği, bu durumda sanığın adliyeye boşanma işlemleri için değil, öldürmek amacıyla geldiğinin anlaşıldığı, katılanların ve polis memurlarının engellemesine rağmen eyleminden vazgeçmediği, maktulün kurtulmak için adliye binasına koştuğu, sanığın da maktulün peşinden giderek defalarca kez hayati bölgelerini hedef alarak maktulü bıçakladığı sabittir." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.