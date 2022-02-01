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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Eşini balkondan attı, 6 ayda tahliye edildi

Eşini balkondan attı, 6 ayda tahliye edildi
Bursa'da, 9 yıl önce evlendiği 29 yaşındaki eşi Nuray A.'yı geçen yıl balkondan atan Emre A. 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Geçen yıl ağustos ayında Karacabey'de, evine uyuşturucu kullanan Emre A., bir çocuk annesi eşi Nuray A. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Şişe ile eşine vuran Emre A., genç kadını zorla balkona götürüp kucaklayarak balkondan attı. Arkasından aşağıya inen Emre A., yerde yatan Nuray A.'ya tekme atarak, 'Sen göreceksin' diyerek tehdit etti. Nuray A., mahkemede ifade değiştirdi ve "Balkonda korkuluğun üzerinde oturuyordum. Bir ara dengemi kaybedince balkondan düştüm. Eşim itmedi. Şikayetçi değilim" dedi. Tehdit, hakaret ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan Emre A, tehdit suçundan beraat etti, 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 hapisle cezalandırıldı. Emre A. tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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Eşini balkondan attı, 6 ayda tahliye edildi
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