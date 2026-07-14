Eşini bıçakla kovalayan kardeşini öldürdü

Melikgazi ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde iki katlı bir evin bahçesinde iddiaya göre Ömer Ülger ile uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen kardeşi Oğuzhan Ülger arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Ömer Ülger, kardeşi Oğuzhan Ülger'i pompalı tüfekle vurdu.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Ülger, kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi ise üst üste ateş etmeye devam etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Oğuzhan Ülger'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülger'in cenazesi ilk incelemenin ardında otopsi için morga götürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Oğuzhan Ülger'in uyuşturucu madde kullanması nedeniyle iki kardeş arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir anlaşmazlık olduğu ve bu nedenle aile içinde zaman zaman gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Ayrıca olaydan bir gün önce alkol ve uyuşturucu madde etkisindeki Oğuzhan Ülger'in, ağabeyinin evine geldiği ve burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi Ömer Ülger'in eşini elindeki bıçakla kovaladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.