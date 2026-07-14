Haberler Yaşam Haberleri Eşini çekiçle darp edip boğazından bıçaklamıştı! Caninin ifadesi kan dondurdu: Evden gitmek isteyince…
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:05 Son Güncelleme: 14.07.2026 10:09

Eşini çekiçle darp edip boğazından bıçaklamıştı! Caninin ifadesi kan dondurdu: Evden gitmek isteyince…

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sokak ortasında tartıştığı eşini önce çekiçle öldüresiye darp etti ardından vahşice bıçakladı. Olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi minibüse binerek uzaklaşan caninin ifadesi kan dondurdu. 2 çocuk annesi Khatice Cami’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Eşini çekiçle darp edip boğazından bıçaklamıştı! Caninin ifadesi kan dondurdu: Evden gitmek isteyince…
  • ABONE OL

Olay, 12 Temmuz'da sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu Davud Ghulami, sık sık dışarı çıkan ve kendisini aldattığını düşündüğü 2 çocuğunun annesi Khatice Cami ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından Khatice Cami evden çıkarak, kaçmak istedi. Elinde çekiçle evden çıkan Davud Ghulami, kadını apartman girişinde yakaladı.

ÇEKİÇLE DEFALARCA VURDU

Şüpheli Ghulami, başına çekiçle defalarca vurup, yere düşürdüğü kadını boynundan bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Khatice Cami ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarından dolmuşa binerek, Yumurtalık ilçesine kaçtığını tespit etti.

'EVDEN ÇIKMAK İSTEYİNCE SİNİRLENDİM'

İlçeye giden ekipler, şüpheliyi saklandığı barakaya yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Davud Ghulami, sorgusunda, "Sürekli dışarı çıkıp, başkalarıyla görüşüyordu. Olay günü tartıştık, evden çıkmak isteyince sinirlendim. Bir anlık öfkeyle dövdüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davud Ghulami, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sağlık durumu ağır olan Khatice Cami'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini çekiçle darp edip boğazından bıçaklamıştı! Caninin ifadesi kan dondurdu: Evden gitmek isteyince…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA