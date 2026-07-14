Eşini çekiçle darp edip boğazından bıçaklamıştı! Caninin ifadesi kan dondurdu: Evden gitmek isteyince…

'EVDEN ÇIKMAK İSTEYİNCE SİNİRLENDİM'

İlçeye giden ekipler, şüpheliyi saklandığı barakaya yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Davud Ghulami, sorgusunda, "Sürekli dışarı çıkıp, başkalarıyla görüşüyordu. Olay günü tartıştık, evden çıkmak isteyince sinirlendim. Bir anlık öfkeyle dövdüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davud Ghulami, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sağlık durumu ağır olan Khatice Cami'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör