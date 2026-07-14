Eşini çekiçle darp ettikten sonra bıçaklayan adam tutuklandı

Olay, 12 Temmuz'da sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu Davud Ghulami, sık sık dışarı çıkan ve kendisini aldattığını düşündüğü 2 çocuğunun annesi Khatice Cami ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından Khatice Cami evden çıkarak, kaçmak istedi. Elinde çekiçle evden çıkan Davud Ghulami, kadını apartman girişinde yakaladı.

ÇEKİÇLE DEFALARCA VURDU

Şüpheli Ghulami, başına çekiçle defalarca vurup, yere düşürdüğü kadını boynundan bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Khatice Cami ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarından dolmuşa binerek, Yumurtalık ilçesine kaçtığını tespit etti.

BİR ANLIK ÖFKEYLE

İlçeye giden ekipler, şüpheliyi saklandığı barakaya yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Davud Ghulami, sorgusunda, "Sürekli dışarı çıkıp, başkalarıyla görüşüyordu. Olay günü tartıştık, evden çıkmak isteyince sinirlendim. Bir anlık öfkeyle dövdüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davud Ghulami, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sağlık durumu ağır olan Khatice Cami'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.