Haberler Yaşam Haberleri Eşini, çocuğunun önünde katletti
Giriş Tarihi: 4.06.2026

Eşini, çocuğunun önünde katletti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Eşini, çocuğunun önünde katletti
  • ABONE OL
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde yaşayan Zafer (40) ve Gözde G. (37) çifti, henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer G., eline aldığı bıçakla eşi Gözde G.'yi defalarca bıçakladı. 10 yaşındaki çocukları ise kan donduran o anlara şahit oldu. Talihsiz kadının çığlıklarını duyan komşuları, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Gözde G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 10 yaşındaki çocuk olay yerinden uzaklaştırılırken, cinayeti işleyen Zafer G. ise evin çevresinde yakalandı. Korkunç cinayetin ardından Gözde G.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcılığın incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

#BURSA #OSMANGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini, çocuğunun önünde katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA