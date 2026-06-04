Eşini, çocuğunun önünde katletti

Bursa
'nın Osmangazi
ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde yaşayan Zafer (40) ve Gözde G. (37) çifti, henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer G., eline aldığı bıçakla eşi Gözde G.'yi defalarca bıçakladı. 10 yaşındaki çocukları ise kan donduran o anlara şahit oldu. Talihsiz kadının çığlıklarını duyan komşuları, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Gözde G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 10 yaşındaki çocuk olay yerinden uzaklaştırılırken, cinayeti işleyen Zafer G. ise evin çevresinde yakalandı. Korkunç cinayetin ardından Gözde G.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcılığın incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.