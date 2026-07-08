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Giriş Tarihi: 8.07.2026 22:38

Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Gözaltına alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, eline aldığı bıçakla eşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye döven H.Y., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. H.Y., işlemleri için emniyete götürüldü.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Gözaltına alındı
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Kırıkhan ilçesinde deprem felaketinin ardından yaşamlarını konteyner kentte sürdüren üç çocuklu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede korkunç bir şiddet eylemine dönüştü.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla eşini yere yatırarak dövdü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler.

Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.

Hatay'da çocuklarının gözü önünde elinde bıçakla eşi S.Y.'yi döven H.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

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#HATAY #KIRIKHAN

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Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Gözaltına alındı
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