Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Gözaltına alındı

Kırıkhan ilçesinde deprem felaketinin ardından yaşamlarını konteyner kentte sürdüren üç çocuklu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede korkunç bir şiddet eylemine dönüştü.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla eşini yere yatırarak dövdü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler.

Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.

Hatay'da çocuklarının gözü önünde elinde bıçakla eşi S.Y.'yi döven H.Y., polis tarafından gözaltına alındı.