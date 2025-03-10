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Giriş Tarihi: 10.3.2025 14:06

Eşini döven caniden korkunç sözler: Yakında öldüreceğim!

Samsun'un Canik ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.D.’yi evine gidip döven Eyüp D. (39), tutuklandı. Şüpheli adliyeye sevki sırasında gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

DHA
Eşini döven caniden korkunç sözler: Yakında öldüreceğim!

Kanlı olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D., eşi E.D.'nin (36) evine gitti. Burada E.D.'ye hakaret edip, döven Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Eyüp D. ise emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı...

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Eşini döven caniden korkunç sözler: Yakında öldüreceğim!
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