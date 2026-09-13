Eşini kaybetti çocukları için savaşıyor

Van
'da yaşayan 5 çocuk babası Halit Asilay'ın eşine 15 yıl önce Huntington hastalığı teşhisi konuldu. DNA yapısındaki bozukluğa bağlı olarak beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu hareket bozukluğu, davranış değişikliği ve zihinsel problemlere yol açan genetik bir beyin hastalığı olan Huntington nedeniyle eşi son 9 yılını yatalak geçirdi. Eşinin bakımını üstlenen Asilay, 6 yıl önce eşini bu hastalık nedeniyle kaybetti. Asilay, "Bu hastalığı bilmiyorduk. Bu hastalık milyonda bir görünen bir hastalık. Bu hastalıktan dolayı eşim 6 yıl önce vefat etti. Şu an 2 çocuğum bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu hastalıkla mücadele eden 27 yaşındaki bir çocuğum aynı zamanda zihinsel engelli. Bir de 25 yaşında oğlum var. Bu hastalıktan kaynaklı sürekli kendine zarar veriyor. Diğer 2 çocuğumda da böbrek hastalığı var. Sağlık Bakanlığı
ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyorum. Oğlumun tedavisi için önce Ankara'ya, uygun görülmesi halinde İngiltere'ye götürülmesini istiyorum" dedi.