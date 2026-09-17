Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şahıs ormanda saklanırken yakalandı

Antalya'da gerçekleşen korkunç olayda, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun'u (36), kayınpederi Ahmet Engel'i (65) ve kaynanası Cemile Engel'i (60) av tüfeğiyle öldüren damat Sefer Coşkun (38), cinayet bölgesine yakın bir ormanlık alanda saklanırken ele geçirildi.

SAKLANIRKEN YAKALANDI

Eşini, kayınpederini ve kaynanasını katleden Sefer Coşkun, ormanlık alanda kamufle olmuş halde saklanırken jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Coşkun'un güvenlik güçlerine ilk ifadesinde, yaşananlardan dolayı pişman ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

120 KİLOMETRE UZAĞA TAŞINMA BİLE KURTARAMADI

Öte yandan kayınpeder Ahmet Engel'in, kızı ve torunlarını damadının saldırılarından korumak için Aksu'nun Topallı Mahallesi'nden 120 kilometre uzaklıktaki Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'ndeki yayla evine taşındığı ortaya çıktı. Engel'in yakınlarına, "Buraya gelemez, yayla evinde hep beraber güvende oluruz" dediği öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Cinayete kurban giden Ahmet-Cemile Engel çifti ile kızları Ayşegül Coşkun'un cenazeleri, Aksu'nun Topallı Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye katılan yakınları ve sevenleri, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyerek büyük üzüntü ve tepkilerini dile getirdiler.

ÜÇ ÇOCUK DEVLET KORUMA ALTINDA

Cinayet, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'ndeki yazlıkta meydana gelmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan damat Sefer Coşkun, 16 Eylül gecesi saat 03.00 sularında yazlığa gizlice girmiş; boşanma aşamasındaki üç çocuğunun annesi Ayşegül Coşkun ile kayınpederi Ahmet ve kaynanası Cemile Engel'i öldürdükten sonra kaçmıştı. Olayın ardından çiftin 3 çocuğu devlet korumasına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör