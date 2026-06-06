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Giriş Tarihi: 6.06.2026 16:41

Eşini odunla darbederek katletmişti! O cani saklandığı depoda kıskıvrak yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 4 gün önce meydana gelen olayda 27 yaşındaki Halis Pekin henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin ile tartışmaya başladı. Genç kadını odunla darbederek katleden cani eş olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli saklandığı depoda kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eşini odunla darbederek katletmişti! O cani saklandığı depoda kıskıvrak yakalandı
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Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.

GENÇ KADINI ODUNLA DARBEDEREK KATLETTİ

Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.

4 GÜNÜN SONUNDA KISKIVRAK YAKALANDI

Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi. Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kıskıvrak yakalandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GÜMÜŞHANE

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Eşini odunla darbederek katletmişti! O cani saklandığı depoda kıskıvrak yakalandı
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