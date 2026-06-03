Eşini odunla döverek öldürdü

Gümüşhane
'nin Torul ilçesinde 27 yaşındaki Halis Pekin, 26 yaşındaki eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay Torul ilçesinde yaşandı. Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde Halis Pekin (27) ile eşi Arzu Pekin (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin, eşine odunla saldırdı. Ağır darbelere maruz kalan Arzu Pekin olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine ait kamyonetle kaçan şüphelinin aracı, Gümüşhane- Trabzon
karayolu kenarında terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Talihsiz kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.