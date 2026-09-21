Eşini öldürdü, 3 çocuk ve 1 kadını yaraladı

Gaziantep
'te Merve Keklikçi, (27) eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Şüphelinin sokakta açtığı ateş sonucu bir kadın ve 3 çocuk da yaralandı. Şahinbey
'deki olayda, Harun Keklikçi (32) ile eşi Merve Keklikçi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, tüfekle eşine ateş etti. Silahla dışarı çıkan şüpheli, sokakta rastgele ateş etmesi sonucu da, Hatice Ö. (53), Zübeyir Yahya Y. (9), Yunus Emre K. (12) ve Bekir Kaan Onur'u (12) yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de, Azerbaycan uyruklu F.J.(15) tartıştığı Kazım Kavaklı'yı (35) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan F.J. yakalandı.