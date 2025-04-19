Eşini öldürdü kızını yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Fırat A. önceki gece uyuşturucu aldıktan sonra, evine gidip, eşi Şenaye A. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.'yı da alarak evden kaçtı. Fırat A., eşini çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Saldırgan, olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polisler, Fırat A.'yı teslim olması için uyardı. Ancak saldırgan bu kez de elindeki bıçakla polislere saldırdı. Önce, uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri, saldırıların sürdüren zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, hastaneye kaldırıldı. Şenaye A. hayatını kaybetti. Küçük kızın hayati tehlikesi sürüyor.