Haberler Yaşam Haberleri Gölcük'te korkunç olay! Eşini öldürdü, polise teslim oldu
Giriş Tarihi: 21.7.2022 17:02 Son Güncelleme: 21.7.2022 17:37

Gölcük'te korkunç olay! Eşini öldürdü, polise teslim oldu

Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi tartıştığı 28 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olurken genç kadın ise yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Gölcük’te korkunç olay! Eşini öldürdü, polise teslim oldu

Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak adresinde bulunan Tersan apartmanından gelen sesler üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde 28 yaşındaki Birgül Göksu'yu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Göksu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın zanlısı Yakup Göksu tartışmanın ardından eşini bıçakladığını söyleyerek polis ekiplerine teslim olurken polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Yakup Göksu ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
TOKİ konut projesi başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları, tarihleri, ev fiyatları!
e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölcük'te korkunç olay! Eşini öldürdü, polise teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA