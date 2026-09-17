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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Eşini öldürdü, yanındaki teyzesini ağır yaraladı

Eşini öldürdü, yanındaki teyzesini ağır yaraladı
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Manisa'da Hasan T. (35), seyir halindeki otomobile ateş açtı. Otomobilde bulunan eşi Gül T. (31) hayatını kaybetti, eşinin teyzesi R.G. ağır yaralandı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan T., eşi Gül T. ve eşinin teyzesi R.G.'nin bulunduğu seyir halindeki otomobile ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gül T., kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren R.G.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Hasan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

#MANİSA #AKHİSAR

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Eşini öldürdü, yanındaki teyzesini ağır yaraladı
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