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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Eşini öldürdükten sonra hayatına son verdi

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Eşini öldürdükten sonra hayatına son verdi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde uzman çavuş olduğu öğrenilen İsmail Süer, eşini tabancayla öldürdükten sonra canına kıydı. Tarsus'un Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 1,5 yıldır hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 47 yaşındaki İsmail Süer, eşi 46 yaşındaki Narin Süer'in sahibi olduğu tur şirketine gitti. Eşler arasında çıkan tartışma sonrası İsmail Süer, eşi Narin'e tabancayla ateş etti. Süer, sonrasında yine aynı silahla kendisini vurdu. İsmail Süer, ile eşi Narin Süer olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Eşini öldürdükten sonra hayatına son verdi
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