Eşini öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay, 29 Ocak gecesi saat 02.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan çiftin aralarındaki tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilirken, tartışma sırasında Aysel Duran eşine tek el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Duran gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cenazesi, aynı gün ailesine teslim edilen Emrah Duran, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Yenice Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SAVUNMASINDA "KORKTUM" DEDİ

Hazırlanan iddianamede Aysel Duran'ın olay sonrası verdiği ifadelere de yer verildi. Eşiyle sık sık kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını dile getiren Duran, olay gecesi Emrah Duran'ın kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini belirtti. İfadesinde, "O an eşimi öldürmek ya da silah kullanmak gibi bir niyetim yoktu. Gözümü kapatıp, hedef almadan tek el ateş ettim. Amacım sadece kendimi korumaktı" dedi.

PSİKOLOJİK BASKI VE TAKİP İDDİASI

Duran, eşinin sürekli olarak kendisini aldattığına dair isnatlarda bulunduğunu ve baskı altında yaşadığını da ifade etti. "Sürekli onu aldatmadığımı ispatlamaya çalıştım. Gündüzleri konum takibi yapar, akşam olunca tartışma çıkarırdı. Psikolojik destek almasını önerdim ama kabul etmedi. Aile danışmanına birlikte gittik" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

NELER YAŞANDI?

Olay günü barıştıklarını ve birlikte dışarı çıktıklarını belirten Aysel Duran, gece saatlerinde eşinin yeniden kendisini suçlamaya başladığını ve arabada tehditler savurduğunu söyledi. Eve döndüklerinde Emrah Duran'ın kendisine ait telefonları toplayıp banyoya kapandığını ifade eden Duran, daha sonra yaşananları şöyle anlattı: "Bana şiddet uygulamaya başladı. Yatak odasındaki silahı alıp kendimi korumak istedim. Salonda eşimle karşılaştık. 'Telefonu ver' dedim. O da bana 'Hadi vur' diye bağırdı. Yine tehditler etti. Silah elimdeydi, bana doğru yaklaşınca gözümü kapatıp bir el ateş ettim."

ÇOCUKLARI VE TANIKLARIN SÖYLEDİKLERİ

Çocuklardan M. Duran, anne ve babasının o gece şiddetli bir tartışma yaşadıklarını, annesinin babasına ateş ettiğini gördüğünü söyledi. Olaydan sonra anneannesini aradığını, dayısının polisten önce eve geldiğini ve babasının yarasına müdahale etmeye çalıştığını belirtti. Diğer çocuk B. Duran ise olayın çıkış nedeninin bir eğlence mekânındaki bakışma tartışması olduğunu ifade etti. Babasının annesine ölüm tehditleri savurduğunu, annesinin ise tabancayı alarak salona geçtiğini anlattı. Ölen Emrah Duran'ın kardeşi M.G. Duran da olaydan birkaç gün sonra bilgisayarındaki mesajlaşmaları incelediğini ve Aysel Duran'ın eşine yönelik "Seni öldürürüm, öldürtürüm" gibi ifadeler içeren mesajlarını gördüğünü söyledi.

SAVCI: "KASTEN ÖLDÜRME"

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Aysel Duran'ın "hedef almadan ateş ettim" şeklindeki ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Savcı, Duran'ın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.İddianame Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada sanık avukatının tahliye talebi reddedilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.