Eşini öldüren kadın polise telsim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 çocuk babası Uğur İşler'i (29), vurarak öldüren eşi Melisa İşler (25) olayda kullandığı silahla birlikte polise giderek teslim oldu.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin son katında meydana geldi. Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Uğur İşler'i sırtında vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini belirlendi.

SİLAHI DA TESLİM ETTİ

Polis, genç adamın eşi tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine Melisa İşler'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Melisa İşler saat 17.30 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Cinayeti işlediğini itiraf eden kadının, kendilerine ait araçla Adana'ya annesinin yanına gittiğini ve orada avukat tutup emniyete geldiği öğrenildi. Cinayette kullanılan silahı da polislere teslim eden kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.