Eşini öldürüp canına kıydı

Kadın cinayeti haberlerine bir yenisi daha eklendi. Karaman'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya'dan (22) haber alamayan ailesi polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, genç kadının eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairesine gitti. İçeriden yanıt alamayan ekipler, itfaiyenin kapıyı açmasıyla eve girdiğinde, genç karı-kocanın cansız bedeniyle karşılaştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, Mithat Çetinkaya'nın, eşini boğarak öldürdükten sonra kendisini asıp hayatına son verdiği tespit edildi. Çetinkaya'nın "Anlaşmalı boşanmak için avukatla görüşeceğiz" diyerek eşini kandırdığı, sonra da eve götürüp öldürdüğü ileri sürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç çiftin cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Mithat Çetinkaya'nın, evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eşine öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.