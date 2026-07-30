Eşini öldürüp canına kıydı

Şanlıurfa
'da 35 yaşındaki eşini tabancayla öldüren 38 yaşındaki Müslüm Bulut intihar etti. Olay, Şanlıurfa'nın Suruç
ilçesine bağlı Alanyurt Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk sahibi Müslüm Bulut ve Aysel Bulut çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Müslüm Bulut, silahla önce 35 yaşındaki eşi Aysel Bulut'a ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Bulut tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Müslüm Bulut ve Aysel Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sık sık tartıştıkları öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör