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Giriş Tarihi: 28.08.2026

Eşini öldürüp kaçan şüpheli tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eşini öldürüp kaçan şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Sultan Akdemir'i öldürüp, çocuğunu alarak kaçan E.A. (30) kısa süre sonra yakalandı. Genç kadının acılı ailesi, daha önce de eşinden şiddet gören Sultan'ın, E.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü. Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sümerpark yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Akdemir, şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.'ınn çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. E.A., çocuğu alarak uzaklaşmak istemesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada katil, yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Sultan Akdemir, E.A.'nın elini tutarak silahı almaya çalışırken çift arasında arbede yaşandı. Daha sonra cani koca, Sultan Akdemir'e art arda ateş etti. Kanlar içerisinde kalan kadın sokak ortasında yığılırken, saldırgan çocuğunu da alarak ticari taksi ise bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Sultan Akdemir'in cenazesi, defnedildi. Saldırının ardından arama çalışması başlatan polis, şüpheliyi yanındaki küçük çocuğuyla Silvan yolu üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan genç kadının acılı ailesi, daha önce de eşinden şiddet gören Sultan'ın E.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Eşini öldürüp kaçan şüpheli tutuklandı
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