Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde Mehmet Ünlü (80), tartıştığı eşi Fadime Ünlü'yü (75) öldürüp sabaha kadar başında bekledi. Olay önceki gece Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Mehmet Ünlü ile eşi Fadime Ünlü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Fadime Ünlü hayatını kaybetti. İddiaya göre, 24.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi. 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polise teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.