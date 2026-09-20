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Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:28 Son Güncelleme: 20.09.2026 16:33

Eşini pompalı tüfekle öldürdü! 3 çocuk ve 1 kadını da yaraladı

Gaziantep’te 27 yaşındaki Merve Keklikçi, tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüphelinin sokakta açtığı ateş sonucu bir kadın ve 3 çocuk da yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşini pompalı tüfekle öldürdü! 3 çocuk ve 1 kadını da yaraladı
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Olay, Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Harun Keklikçi ile eşi Merve Keklikçi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, pompalı tüfekle eşine ateş etti. Silahla dışarı çıkan şüpheli, sokakta rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin evden çıkıp sokakta rastgele ateş etmesi sonucu yaralanan Hatice Ö. (53), Zübeyir Yahya Y. (9), Yunus Emre K. (12) ve Bekir Kaan Onur (12) ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Harun Keklikçi'yi kısa süre içinde olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

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Eşini pompalı tüfekle öldürdü! 3 çocuk ve 1 kadını da yaraladı
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