Eşini porselen kupayla öldürdü

Samsun'da Fatma Günegül (41), tartıştığı eşi Yücel Günegül (48) tarafından başına porselen kupa vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan ve bir süre sonra şüphe üzerine aracı polis tarafından durdurulan şüpheli, üzerindeki kan lekeleri fark edilip gözaltına alınınca suçunu itiraf etti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra da eşinin isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Yücel Günegül'ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve bu nedenle tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında öncesinde uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi. Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.