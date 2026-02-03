Haberler Yaşam Haberleri Eşini sokak ortasında bıçaklayarak katletti
Muğla’da işe gitmek için evinden çıkan 38 yaşındaki Özlem Dündar Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan saldırgan suçunu itiraf etti

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 çocuk annesi Özlem Dündar Arslan (38), bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay İsmet Paşa Mahallesi'nde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslan, Bodrum'da çalıştığı markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada kapüşonlu bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın, kısa süre önce Aydın'dan Milas'a taşındığı ve şüpheli Nihat Arslan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.



SALDIRGAN 1.5 SAAT KEŞİF YAPMIŞ
Polisin yaptığı incelemelerde, şüphelinin olaydan yaklaşık 1,5 saat önce, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve bölgede bir süre beklediği belirlendi. Zanlının, Özlem Dündar Arslan'la kısa bir tartışmanın ardından bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Bodrum'da yakalanan Nihat Arslan'ın emniyetteki ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

