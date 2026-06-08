Haberler Yaşam Haberleri Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 8.06.2026

Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

ABBAS ÇAKAR
Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
  • ABONE OL
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bu esnada Erdal K., vatandaşların gözü önünde eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde Elif K.'nın vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi. Polise teslim olan Erdal K.,'ya vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#KOCAELİ #DİLOVASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA