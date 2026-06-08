Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli
'nin Dilovası
ilçesinde meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bu esnada Erdal K., vatandaşların gözü önünde eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde Elif K.'nın vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi. Polise teslim olan Erdal K.,'ya vatandaşlar linç girişiminde bulundu.