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Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:21 Son Güncelleme: 9.06.2026 09:49

Eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletmişti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Çocuğumla göz göze gelmesem…

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen korkunç olayda Elif K. eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. 5 çocuk annesi talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken vicdansız koca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eşini 15 yerinden bıçakladığı ortaya çıkan caninin ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletmişti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Çocuğumla göz göze gelmesem…
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. ile eşi Elif K. kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden Erdal K., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

TALİHSİZ KADIN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



"ÇOCUĞUMLA GÖZ GÖZE GELİNCE DURDUM"

Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi. Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

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CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #DİLOVASI

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